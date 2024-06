Dramma sul lavoro, incidente sulla linea ferroviaria Agrigento-Palermo: operaio ferito

Brutto incidente con un mini escavatore per un operaio in azione sulla Provinciale 15C.

Si registra un nuovo incidente sul lavoro in Sicilia, precisamente sulla linea ferroviaria Agrigento – Palermo in contrada Minaga.

Un operaio è rimasto ferito.

Incidente sul lavoro sulla linea ferroviaria Agrigento – Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, un mini escavatore si sarebbe ribaltato e l’uomo che lo stava manovrando sarebbe rimasto ferito. Il malcapitato si trovava lungo la strada ferrata e stava eseguendo dei lavori sulla Agrigento – Palermo, lungo la strada provinciale 15C.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito e gli operatori del 118 per soccorrere il ferito. L’operaio è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso. Pare che, fortunatamente, non sia in pericolo di vita.

La tragedia di Scicli

Si è concluso nel peggiore dei modi un altro incidente sul lavoro avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa: un operaio, caduto dal tetto di un capannone mentre eseguiva una riparazione per un’azienda agricola situata in contrada Currumeli/Bommacchia a Donnalucata lo scorso novembre, è deceduto dopo diversi mesi di agonia in ospedale. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio