Dramma sul lavoro, operaio precipita dal tetto di un capannone a Donnalucata: è grave

Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia: elisoccorso e forze dell'ordine in azione in un'azienda del Ragusano.

Si registra l’ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, per la precisione nelle campagne di Donnalucata (Scicli, in provincia di Ragusa): un operaio sarebbe caduto dal tetto di un capannone.

L’episodio si è verificato in un’azienda agricola di contrada Currumeli/Bommacchia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente sul lavoro a Donnalucata, operaio cade da tetto

Non si conosce ancora la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, un operaio sarebbe precipitato dal tetto del capannone mentre riparava un buco. Violento l’impatto con il suolo. Sul posto, in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso e i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti ed effettuare i rilievi del caso.

Secondo le prime informazioni, l’operaio – un cittadino tunisino di 41 anni – sarebbe ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrato in codice rosso, sarebbe purtroppo in gravi condizioni e intubato.

La tragedia di Monte Cuccio

Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente sul lavoro registrato di recente in Sicilia. Solo pochi giorni fa, la città di Torretta (Palermo) è rimasta sconvolta per la scomparsa di Calogero Raccuglia, operaio della Forestale di 66 anni, morto dopo settimane di agonia in ospedale dopo un infortunio sul luogo di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, il 66enne sarebbe precipitato in un dirupo mentre eseguiva dei lavori nelle campagne di Monte Cuccio a Palermo. Anche in questo caso, naturalmente, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per confermare la dinamica della tragedia. In Sicilia, nel frattempo, si continua a protestare contro le morti bianche e la mancata sicurezza sul lavoro: risale a pochi giorni fa la manifestazione a Palermo a sostegno degli operai edili, tra i più esposti a infortuni spesso fatali.

Foto e segnalazione di Franco Assenza