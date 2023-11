Lavoratori edili in piazza a Palermo contro morti bianche: “Non possiamo più assistere a questa strage”

Il corteo partirà da piazza Verdi per arrivare davanti alla prefettura. Nell’ultimo mese tre le vittime tra gli edili nel Palermitano

I lavoratori edili di Palermo scenderanno in piazza, oggi, alle 18, per la manifestazione unitaria – indetta da Fillea, Filca e Feneal – contro le morti sul lavoro, per la salute e sicurezza nei cantieri. Il corteo partirà da piazza Verdi per arrivare davanti alla prefettura. Solo nell’ultimo mese sono state tre vittime tra gli edili nel palermitano: Filippo Ciancimino, di 63 anni a Belmonte, Cosimo Castiglia di 58 anni a Cefalù, e Giovanni Gnoffo, di 50 anni, morto sul lavoro in un cantiere di via Ugo La Malfa a Palermo.

Il sindacato

“La manifestazione sarà alle 18 per consentire ai lavoratori edili di recarsi a fine turno al corteo e partecipare in maniera attiva, con tute di lavoro e caschi – spiegano i segretari generali di Fillea Cgil Palermo, Filca Cisl Palermo Trapani e Feneal Uil Piero Ceraulo, Francesco Danese e Pasquale De Vardo – Al nuovo prefetto chiediamo la ricostituzione del tavolo permanente su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tavolo che era stato precedentemente attivato dall’allora prefetto Forlani e che ha consentito di avviare un confronto tra tutti i soggetti preposti alla tutela e alla salute dei luoghi di lavoro”.