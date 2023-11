Lavoro in Sicilia, nuove opportunità da Lidl: ecco come candidarsi

La catena tedesca di discount cerca alcune figure da inserire negli store presenti su tutto il territorio siciliano

Nuove opportunità di lavoro da Lidl. La grande catena tedesca di discount cerca alcune figure da inserire negli store presenti su tutto il territorio italiano e, in particolare, per gli store presenti in Sicilia a Catania, Gravina di Catania (Catania), Misterbianco (Catania), Caltanissetta, Modica (Ragusa), Enna.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare nei supermercati Lidl presenti in Sicilia. Eccone alcune: Store manager, Operatori di filiale e Addetti alla vendita. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. E’ possibile anche inviare la candidatura spontanea.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Lidl

Il Gruppo Lidl arriva in Italia nel 1992 con il primo punto vendita ad Arzignano, in provincia di Vicenza. E’ presente sul territorio con oltre 700 store, aprendo in media una filiale ogni due settimane. La squadra è composta da più di 21.000 collaboratori che lavorano nei punti vendita, nei nostri uffici regionali, nei centri logistici e nell’Headquarter di Arcole (Verona), che conta oltre 750 collaboratori ed è sede delle funzioni strategiche.