Schianto tra tre auto sulla Statale 115: due feriti in ospedale nell’Agrigentino

Ancora un sinistro sulla Sud Occidentale Sicula: due persone in ospedale.

Ancora un incidente stradale sulla Statale 115, all’altezza della rotatoria per Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Sono due i feriti, fortunatamente in condizioni non gravi.

L’incidente sulla Statale 115 alla rotatoria di Palma

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, si sarebbero scontrate tre auto: una Fiat Punto, una Fiat Panda e una Peugeot 107. In seguito all’impatto due persone sono rimaste ferite, ma a quanto pare in maniera non grave.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. I sanitari hanno trasferito in autoambulanza i due feriti all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie.

Tragedia ad Acireale

Si è concluso in maniera decisamente peggiore un secondo incidente avvenuto nel weekend a Guardia Mangano (Acireale, in provincia di Catania). In seguito all’impatto tra una moto e due auto, infatti, ha perso la vita un motociclista di 31 anni. Il giovane sarebbe morto sul colpo. Sono in corso i dovuti accertamenti sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità del sinistro; per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale.

Immagine di repertorio