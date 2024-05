Scontro auto-scooter a Capo D’Orlando: 18enne ferita, trasferita in elisoccorso

L'incidente è avvenuto nella zona del Nettuno intorno alle 8 di questa mattina.

Ancora un incidente in provincia di Messina, a Capo d’Orlando. Intorno alle 8.15 di questa mattina, un’auto e uno scooter si sono scontrati nella zona del Nettuno. In sella allo scooter, proveniente da Tavola Grande, c’era una ragazza di 18 anni.

Nell’impatto con un’utilitaria la giovane è stata sbalzata dalla sella, cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso ed è stato allertato il 118.

La dinamica dell’incidente a Capo D’Orlando

Sul posto è giunta un’ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e in considerazione delle ferite riportate è stato allertato l’elisoccorso. Una volta giunto, il velivolo ha caricato la giovane e trasferita presso il Policlinico di Messina. La ragazza sembrerebbe avere riportato fratture ad una gamba oltre a contusioni in varie parti del corpo e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani che hanno gestito il traffico ed effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente a Capo D’Orlando.