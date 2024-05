Palermo, enorme tamponamento sulla A29: traffico bloccato verso Mazara del Vallo

Secondo quanto riportato, il traffico sarebbe ormai paralizzato da diverse ore, provocando un forte disagio per lavoratori e diversi turisti presenti

Diverse auto coinvolte in un maxi tamponamento sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, proprio pochi tratti prima dell’ingresso nel capoluogo. Secondo quanto riportato, il traffico sarebbe ormai paralizzato da diverse ore, provocando un forte disagio per lavoratori e diversi turisti presenti.

Palermo, tamponamento sulla A29 e traffico bloccato

Un maxi tamponamento è avvenuto la mattina di lunedì 6 maggio sull’autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo. Precisamente, l’incidente è stato registrato a pochi km dall’uscita nella direzione del capoluogo siciliano, causando traffico e molti disagi.

Una situazione che va avanti ormai dalle prime ore di lunedì 6 maggio, con diversi automobilisti in coda da circa due ore. In attesa di uno scongelamento del traffico che sembra possa arrivare da un momento all’altro.

Possibile l’uscita Carini per raggiungere Palermo

A seguito dell’importante tamponamento avvenuto sulla A29 verso Mazara del Vallo, alcuni automobilisti, hanno deciso di uscire a Carini e percorrere una strada interna per arrivare a Palermo. Altri automobilisti, invece, sono ancora in attesa che le ambulanze e i carri attrezzi riescano a raggiungere il punto del tamponamento per sbloccare il forte traffico attualmente in corso lungo la carreggiata.