Terrore a Monte Pellegrino, avvicinato da persona col casco e gambizzato: si indaga

Agguato nella notte: uomo ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Un uomo è stato gambizzato nel quartiere Monte Pellegrino di Palermo, nella zona di via Ruggero Loria: è l’ennesimo episodio di violenza nel capoluogo regionale, sul quale sono in corso le dovute indagini.

Dei rilievi e degli accertamenti del caso si occupa la squadra mobile di Palermo.

Uomo gambizzato a Monte Pellegrino (Palermo), in ospedale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, qualcuno con il volto coperto da un casco avrebbe affiancato l’uomo e lo avrebbe ferito alle gambe con dei colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire quello che sembra essere un vero e proprio agguato.

La vittima, soccorsa e trasferita all’ospedale Villa Sofia di Palermo, è attualmente ricoverata.

Allarme violenza

L’ennesima sparatoria registrata a Palermo preoccupa le forze dell’ordine, in difficoltà sia per l’incremento dei casi di violenza in città che per la carenza di organico e mezzi più volte denunciata. Secondo la Uil Polizia, “si è in presenza di una certa tensione” in città e ciò costituisce “un fatto preoccupante che induce a una considerazione sulle carenze di risorse e organico“.

Il segretario provinciale del sindacato, Giovanni Assenzio, commenta che – dal 2021 a oggi – il commissariato Libertà di Palermo ha perso 21 unità. Un fatto che provoca non pochi danni in termini di gestione dei turni di servizio, giorno e notte.

“I fatti – ha concluso Giovanni Assenzio – non possono che porre una ulteriore seria riflessione su quanto sta accadendo e su come si dovrebbe intervenire per trovare una soluzione che tuteli innanzi tutto i cittadini”.

Immagine di repertorio (Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay)