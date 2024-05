Auto blu Ars, Di Paola: “Uso troppo permissivo”

"Io l'auto blu non l'ho mai usata, pur avendola a disposizione. Anche il collega Sunseri non ne ha mai fatto richiesta" dice Di Paola.

“Io l’auto blu non l’ho mai usata, pur avendola a disposizione. Anche il collega Sunseri non ne ha mai fatto richiesta. Effettivamente il regolamento sull’uso delle auto blu dell’Ars è troppo permissivo. Per questo lo scorso ottobre abbiamo depositato una proposta di modifica in senso molto restrittivo”. Lo afferma Nuccio Di Paola, vicepresidente dell”Ars e referente regionale M5S per la Sicilia.

Le proposte del M5S sulle auto blu

La proposta del M5S prevedeva la soppressione dell’auto riservata agli ex presidenti, l’esclusione dell’uso dell’auto di rappresentanza per il tragitto casa-lavoro, il suo utilizzo solo per inderogabili esigenze di lavoro e un sistema di geolocalizzazione montato sulle vetture.

“Il M5S – conclude Di Paola – da sempre è stato contrario all’attribuzione dell’auto blu agli ex presidenti, tant’è che quando questa modifica fu introdotta nella scorsa legislatura, il solo voto contrario fu il nostro e precisamente quello del collega Salvatore Siragusa“.