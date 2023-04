Lavoratori ex Aras e la norma incostituzionale, Sunseri: “Vittime dell’incapace Governo Musumeci”

Una norma "incostituzionale" e una situazione contrattuale ancora senza soluzione definitiva: il caso denunciato dal deputato all'Ars Luigi Sunseri.

“Incostituzionale la norma che autorizzava l’Istituto Sperimentale Zootecnico a prorogare per ulteriori due anni, con contratti a tempo determinato, i lavoratori ex ARAS, che eseguono i controlli funzionali e gli altri servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori siciliani”.

Ne dà notizia il deputato M5S all’Ars Luigi Sunseri, riferendo della sentenza della Corte Costituzionale 61/2023 del 6 aprile scorso.

Lavoratori ex Aras, Sunseri e la norma “incostituzionale” del Governo Musumeci

“Secondo la Consulta, la norma prevista dalla legge 1 del 21 gennaio 2022, pensata dall’allora Governo Musumeci e dal suo assessore per l’agricoltura Scilla – dice Sunseri – ha violato la normativa in materia di pubblico impiego, che vieta il ricorso continuato a contratti di lavoro a tempo determinato in assenza di comprovate esigenze di carattere eccezionale”.

“È brutto – afferma Sunseri – dire ‘l’avevo detto’, ma mai come ora è il caso di farlo. Avevo già sollevato in Aula i grossi dubbi che avevo sulla norma, ma la mia voce, come spesso accade all’opposizione, è rimasta inascoltata. Successivamente avevo chiesto anche la convocazione di una commissione affinché il governo regionale trovasse una soluzione permanente al problema contrattuale di questi lavoratori per sopperire alle esigenze di organico dell’Istituto Zootecnico e stabilizzare un servizio fondamentale per gli allevatori siciliani. Anche questa richiesta, però, è rimasta lettera morta. Ci chiediamo ora cosa ne sarà dei lavoratori, incolpevoli vittime di un Governo che si è mostrato totalmente incapace praticamente su tutti i fronti, i cui disastri continuano a ripercuotersi sui cittadini anche a distanza di anni. Senza contare i danni per gli allevatori siciliani che usufruivano di quel servizio”.

“Per questi motivi ho chiesto la convocazione con urgenza della commissione Attività Produttive, affinché possa discutersi degli effetti connessi all’abrogazione della norma sulla stabilità del servizio e sulla tenuta occupazionale”.

