Maxi tamponamento tra 5 auto sulla Statale 121, traffico bloccato in direzione Catania

Traffico in tilt e carabinieri sul posto: impatto nei pressi dello svincolo Misterbianco - Motta Sant'Anastasia.

Maxi tamponamento tra 5 auto nella mattinata sulla Strada Statale 121 – tratto Catania-Paternò -, all’altezza dello svincolo Misterbianco – Motta Sant’Anastasia.

L’incidente si è registrato intorno alle 8.30.

Maxi tamponamento tra 5 auto sulla Statale 121

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate – per cause ancora da accertare – 5 auto. Il sinistro è avvenuto sulla carreggiata in direzione Catania intorno alle 8.30.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò per occuparsi della gestione della viabilità e per i rilievi di rito. Al momento non risultano, fortunatamente, feriti.

Due tragedie in poche ore

Questo non è l’unico incidente registrato nelle scorse ore in Sicilia. Un uomo di 38 anni – Samuele Fuschi – ha perso la vita in seguito a un tragico impatto lungo viale Regione Siciliano a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto con lo scooter in corrispondenza di un avvallamento o di una buca; per la polizia municipale, che si è occupata dei rilievi, “non ci sarebbe alcuna relazione tra l’incidente e la buca che si formata nell’asfalto”.

In più, nelle scorse ore ha perso la vita anche una donna di 53 anni, coinvolta in un terribile incidente sulla A18 – tra Fiumefreddo e Giarre, nel Catanese – lo scorso 8 maggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio