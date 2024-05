Tragedia sull’A18: morta la donna 53enne coinvolta nell’incidente

E' morta all'ospedale Cannizzaro la povera donna di 53 anni vittima del terribile incidente dell'8 maggio sulla Messina-Catania

Un epilogo tragico, che lascia sgomenti e colmi di dolore. Non ce l’ha fatta, infatti, la turista brasiliana di 53 anni rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto sull’autostrada A18 Messina-Catania all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo lo scorso 8 maggio. La donna era apparsa sin da subito in condizioni disperate, nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale.

Donati gli organi

Il suo cuore ha cessato di battere nel Reparto di Rianimazione e Anestesia dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trovava ricoverata. Gli organi, cuore, fegato, reni e cornee, sono stati donati.

