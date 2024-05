Incidente sull’A18, le condizioni dei due feriti: la donna è gravissima

Dopo il devastante incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Giarre e Fiumefreddo, la 53enne lotta tra la vita e la morte

Arrivano aggiornamenti, purtroppo non positivi, in merito alla situazione dei due feriti rimasti coinvolti nel terribile incidente stradale sull’autostrada sulla A18, nel territorio compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia.

Secondo quanto appreso, infatti, la donna di 53 anni verserebbe in condizioni critiche all’ospedale Cannizzaro di Catania: meno gravi, invece, le condizioni dell’uomo di 52 anni.

Le condizioni dei feriti: la 53enne lotta tra la vita e la morte

I due feriti dell’incidente di ieri pomeriggio sulla A18, un uomo e una donna rispettivamente di 52 e 53 anni, sono stati trasportati entrambi in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Lei è stata ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione in condizioni critiche per il gravissimo politrauma riportato, con assistenza respiratoria; è in prognosi riservata sulla vita. Lui è in atto al Trauma Center, cosciente, in condizioni meno gravi.

