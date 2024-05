Dramma sulla A18: gravissimo incidente, interviene l’elisoccorso. Traffico in tilt a Fiumefreddo

Donna all'ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni: chiuso tratto dell'autostrada.

Terribile incidente stradale sull’autostrada sulla A18, nel territorio compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia: ci sono tre feriti, uno purtroppo in gravi condizioni.

Notevoli i disagi al traffico.

Grave incidente sulla A18 a Fiumefreddo, tre feriti

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, nella corsia in direzione Messina. Sarebbero diversi i mezzi coinvolti (tra questi anche un camion). Sul posto sono accorsi gli operatori della Polizia Stradale per eseguire i rilievi e gestire la viabilità. Pare che al momento l’uscita a Fiumefreddo sia chiusa per permettere i soccorsi.

Sul luogo del sinistro anche gli operatori del 118. Per uno dei tre feriti – che secondo le prime informazioni sul caso sarebbe una donna – è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La donna è ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania: le sue condizioni, purtroppo, sarebbero molto gravi.

Traffico in tilt in tutta l’area.

La tragedia di Acireale

Purtroppo questo non è l’unico incidente che si è registrato negli ultimi giorni in provincia di Catania. Nel fine settimana scorso, infatti, un motociclista di 31 anni – Amedeo Russo – ha perso la vita in seguito a un terribile schianto sulla Statale 115 a Guardia Mangano, frazione di Acireale. Inutili i tentativi di soccorso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI