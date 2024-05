VIDEO | Incidente mortale a Palermo, il cordoglio per la vittima: “Come si fa a morire per una buca”

Secondo una prima ricostruzione, il 39enne sarebbe finito - per cause da accertare - all'interno di una grossa buca sull'asfalto

A poche ore dal tragico incidente stradale di via Regione Siciliana a Palermo, sono diversi i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati all’indirizzo di Samuele Fuschi, giovane 39enne marito e padre di quattro figli che ha perso la vita.

Sui social, infatti, sono diversi i messaggi verso il ragazzo: “Ma come si fa a morire per una buca maledetta, mi dispiace davvero tanto e condoglianze alla famiglia di Samuele Fuschi”- “Una persona che aveva una vita davanti, mi associo al dolore della famiglia condoglianze”- scrivono diverse persone nel ricordo di Samuele Fuschi.

Incidente mortale a Palermo, scooter in una buca

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il 39enne sarebbe finito – per cause da accertare – all’interno di una grossa buca sull’asfalto. L’impatto, avvenuto nei pressi dell’imbocco dell’autostrada in direzione Catania, sarebbe risultato fatale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita dell’uomo, e gli agenti di polizia municipale per i rilievi di rito. Saranno le forze dell’ordine a verificare eventuali responsabilità per l’accaduto e a ricostruire la dinamica dei fatti.