Palermo, anziana cade per marciapiede dissestato: Comune dovrà risarcirla con 40mila euro

Una donna sarà risarcita con 40mila euro dal Comune di Palermo dopo una caduta a causa di un marciapiede dissestato.

Una donna sarà risarcita con 40mila euro dal Comune di Palermo dopo una caduta a causa di un marciapiede dissestato. Il 15 novembre 2019 l’anziana di 70 anni è inciampata mentre camminava lungo via Terrasanta. La malcapitata è arrivata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. La signora ha riportato una frattura al polso e un esteso ematoma facciale. Nello specifico è stata dimessa dal nosocomio con la prognosi di 30 giorni e la diagnosi di “trauma cranico con ferita lacero contusa della regione frontale, frattura epifisi distale radio sinistro”.

I legali della cittadina

Gli avvocati della donna, Alessandro Palmigiano e Elisabetta Violante, sono riuscite a farle ottenere il risarcimento dal Comune che non volva pagare la somma richiesta e aveva fatto causa all’anziana.

“Le condizioni delle strade in città sono veramente inaccettabili pertanto riteniamo che sia importante continuare a tenere i riflettori accessi per stimolare l’amministrazione comunale – spiega Alessandro Palmigiano -. Peraltro, forse, se nel passato fossero state stanziate maggiori risorse per la manutenzione delle strade, il Comune non avrebbe dovuto pagare negli anni le ingenti somme che ha corrisposto a titolo di risarcimento danni e molti incidenti si sarebbero potuti evitare“.