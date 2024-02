Palermo, follie nella notte: rissa e colpi di pistola in via la Lumia. Tre arresti.

La vicenda è avvenuta in pieno centro cittadino lo scorso 10 dicembre.

Questa mattina, 14 febbraio 2024, è stato eseguito l’arresto di tre soggetti indagati per rissa aggravata e per porto in pubblico di arma da fuoco e sparo in aria di diversi colpi d’arma, in merito alla rissa con sparatoria tenutasi in via la Lumia, a Palermo.

La rissa con sparatoria nel centro di Palermo

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Palermo a seguito di una vicenda che ha avuto eco mediatica sui social media. La rissa, infatti, e l’uso illegale di armi da sparo sono avvenuti nel centro cittadino, in un’area in cui si concentrano i locali che animano la movida cittadina. Il fatto, inoltre, è stato commesso nelle prime ore del mattino del 10 dicembre 2023, dinnanzi a centinaia di avventori di pubblici locali.

I provvedimenti restrittivi scaturiti sono custodia cautelare in carcere per il primo ed arresti domiciliari per i restanti due.