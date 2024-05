Morta ingerendo candeggina, Noto a lutto per la piccola Silvia: disposta l’autopsia

Dolore e shock per la morte della bambina di soli 10 mesi: il sindaco annulla manifestazione, la Procura dispone l'autopsia per verificare la versione della madre.

La Procura di Siracusa ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della bambina di 10 mesi di Noto, morta nelle scorse ore dopo aver ingerito della candeggina in circostanze ancora da chiarire.

Allo stesso tempo, le autorità hanno posto sotto sequestro la casa dove si è verificata la tragedia.

Bambina morta bevendo candeggina a Noto, disposta autopsia

I carabinieri effettueranno degli accertamenti per verificare la versione della madre. La donna sostiene che si sia trattato di un incidente: la bambina avrebbe inciampato in un secchio contenente candeggina e da lì avrebbe ingerito la sostanza, purtroppo risultata letale.

Il lutto

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte della bambina. Nel frattempo, in segno di lutto, il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha annullato l’evento di apertura del Festival della Primavera previsto per venerdì 10 maggio.

Questo il messaggio di cordoglio su Facebook: “Oggi è un giorno di grande dolore per tutti noi. Da padre piango la perdita della piccola Silvia, che crea un vuoto enorme in tutta la comunità netina. Per questo, abbiamo deciso di annullare l’evento delle Fontane Danzanti, in programma questa sera in Piazza Teatro, rinviandolo a data da destinarsi. Ci stringiamo, insieme alla comunità di Noto, attorno alla famiglia della piccola Silvia”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI