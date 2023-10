VIDEO | A Palermo la manifestazione a favore della sanità pubblica: “Non trasformare diritto alla salute in privilegio”

Si è svolta questo pomeriggio a Palermo la manifestazione in favore della sanità pubblica e a difesa dell'art.32

È stata organizzata oggi una manifestazione a favore della sanità pubblica e in difesa dell’articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla salute di tutti i cittadini. Il Forum della Sanità pubblica, che comprende al suo interno diverse anime, chiede al presidente della Regione, Renato Schifani, di garantire un forte investimento nella sanità pubblica, sia in termini economici sia organizzativi, l’abbattimento delle liste d’attesa, la sospensione delle visite intramoenia.

“La misura è colma: l’art.32 della Costituzione dice che tutti hanno diritto alle cure”



“Abbiamo organizzato questa manifestazione a difesa della sanità pubblica di questo Paese e di questa regione, perché crediamo che ormai la misura sia colma – ha dichiarato Giorgio Martinico, rappresentante del Forum per la Sanità Pubblica – Da troppi anni si va avanti con un processo di smantellamento della sanità pubblica nell’ottica di privatizzare e, quindi, di trasformare il diritto alla salute nel privilegio per chi si può permettere le cure private. Tutto questo per noi è mortificante, anche perché l’articolo 32 della Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno diritto alle cure eppure le visite vengono negate o prenotate ad anni distanza. I Pronto Soccorso sono invivibili, le strutture sono sempre più fatiscenti, i medici non si trovano, insomma si sta andando verso il baratro, anzi forse già ci siamo”.

“Consegneremo al presidente Renato Schifani una piattaforma in cui viene espresso ciò che per noi deve essere la sanità pubblica – ha riferito Laura Di Martino, componente della segreteria della Cgil Palermo – La sanità è al collasso in tutto il Paese e in particolare nella nostra città e nella nostra provincia. Andremo a chiedere che venga risolto subito il problema delle interminabili liste di attesa, anche per una visita urgente è impossibile prenotarla, siamo stati a verificare nei Cup in cui la risposta che viene data alle persone è sempre la stessa: non c’è posto! Quindi in Sicilia bisogna partire dall’ovvio quindi permettere alle persone di prenotarla una visita”.