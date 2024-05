Legambiente Catania, l’evento “10 armadi” contro la moda usa e getta

Un preoccupante quadro che necessità una maggiore sensibilizzazione sul tema

Si stima che ogni anno ben l’85% dei tessili prodotti finisca in discarica. La Fast Fashion è responsabile di ben il 10% delle emissioni serra sul pianeta nonché di un massiccio inquinamento delle acque, altro grande problema spesso sottostimato. Per non contare lo sfruttamento di uomini, donne e minori impiegati delle fabbriche di tessile di paesi sottosviluppati.

Legambiente Catania, il contrasto della moda usa e getta

Questo preoccupante quadro ci spinge a contrastare fortemente la moda usa e getta. Ecco perché Legambiente Catania ha dato il patrocinio all’evento “10 Armadi”. Dieci amiche hanno aperto i loro armadi e, nei giorni di sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10,00 alle 20,00 all’interno del bellissimo palazzo Musmeci in viale Settembre n.76, esporranno capi di buona fattura e di marchi famosi in ottime condizioni ma che non usano più. Anche Legambiente parteciperà con vestiario ed accessori donati dai volontari dell’associazione e il ricavato delle donazioni verrà utilizzato integralmente per le campagne a favore dell’ambiente. Ingresso libero.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI