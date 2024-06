La strage senza fine, un’altra vittima sul lavoro: morto operaio caduto dal tetto a Donnalucata

Dallo scorso novembre l'operaio, un 41enne tunisino, era ricoverato al Trauma Center di Catania in gravissime condizioni. Nelle scorse ore il terribile epilogo.

Morto l’operaio 41enne che nello scorso mese di novembre era rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro nelle campagne di Donnalucata (Scicli, Ragusa).

L’uomo – un cittadino di origine tunisina – era ricoverato in ospedale da mesi.

Morto operaio coinvolto in incidente sul lavoro a Donnalucata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scorso novembre il 41enne sarebbe caduto dal tetto di un capannone all’interno di un’azienda agricola situata in contrada Currumeli/Bommacchia a Donnalucata. Pare che il malcapitato stesse riparando un buco.

Trasferito al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso, le condizioni del malcapitato erano apparse sin da subito gravi. A distanza di mesi, purtroppo, è deceduto, diventando quindi l’ennesima vittima sul posto di lavoro.

Una strage senza fine

Secondo l’Inail, tra il 2019 e il 2023, in Sicilia sono stati 406 i morti sul lavoro. Uno ogni 4 giorni: questa la tragica media che colloca l’Isola sempre più vicina alla zona rossa per numero di infortuni. Rispetto al resto d’Italia, la Sicilia è “solo” ottava, ma la situazione – considerando i dati terribili di inizio anno – appare in rapido peggioramento. Per questo, i sindacati continuano a chiedere una soluzione definitiva per garantire la sicurezza sul lavoro.

Foto di Franco Assenza