Investito in strada a Palermo, l’anziano Giuseppe Cammilleri muore dopo due settimane di agonia

Una donna è indagata per omicidio stradale: per l'86enne, ricoverato all'ospedale Villa Sofia, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Morto l’anziano investito lo scorso 30 maggio in piazza San Francesco di Paola a Palermo: la vittima del tragico incidente è l’86enne Giuseppe Cammilleri.

L’uomo è deceduto al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia dopo più di due settimane di agonia.

Anziano investito a Palermo, morto Giuseppe Cammilleri

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano sarebbe stato travolto da un’auto – una Lancia Y condotta da una donna di 36 anni – in piazza San Francesco di Paola a Palermo, non lontano dal circolo ufficiali dell’Esercito.

Giuseppe Cammilleri, originario di Licata (in provincia di Agrigento) ma residente a Palermo da diverso tempo – sarebbe stato investito mentre attraversava vicino alle strisce pedonali e sarebbe morto dopo due settimane di agonia in ospedale. Le condizioni dell’uomo erano apparse sin da subito molto gravi e lo scorso sabato si è registrato il decesso.

Le indagini

Sul luogo del terribile incidente è intervenuta la polizia municipale, che ha avviato gli accertamenti del caso su quanto accaduto. La donna alla guida della Lancia Y che avrebbe investito Giuseppe Cammilleri, poi morto, è una 36enne e adesso risulta indagata per omicidio stradale. Nonostante la frenata, sembra che la donna non sia riuscita a evitare l’impatto con l’anziano, poi deceduto.

