Ragusa, aggiudicati i lavori del Ponte sul fiume Ippari

Sarà una ditta di Modica a occuparsi dell’intervento di messa in sicurezza: disponibili circa due milioni e mezzo di euro per il progetto che riqualificherà l’area sulla Sp 18 Vittoria-Piombo

RAGUSA – Si sono completate, proprio in questi giorni, le procedure propedeutiche all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del Ponte sul fiume Ippari, sulla SP 18 Vittoria-Piombo.

Qualche settimana fa il parlamentare regionale del Partito democratico Nello Dipasquale ne aveva annunciato l’imminente aggiudicazione dei lavori.

“Siamo alle battute finali di una gara d’appalto che ho seguito in prima persona insieme al comune di Vittoria e il Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa – aveva sottolineato Dipasquale -. Da questo lavoro di confronto è emersa la proficua sinergia tra l’amministrazione Aiello e il commissario dell’ex Provincia di Ragusa Salvatore Piazza, che ringrazio, e si è potuto dare il via alla gara d’appalto per un importo a base d’asta di 3.236.686,99 euro”.

“La commissione giudicatrice – aveva aggiunto ancora il parlamentare regionale – ha già approvato la graduatoria relativa alle otto ditte ammesse alla gara”.

I lavori di messa in sicurezza sono stati affidati a una ditta di Modica, risultata infatti la prima in graduatoria.

“Certamente un procedimento molto complesso – ha evidenziato il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza – che ha comportato un impegno non indifferente da parte degli uffici dell’Ente provinciale e del responsabile dell’ufficio Tecnico, l’ingegnere Carlo Sinatra. Siamo adesso arrivati a concludere l’iter per la imminente consegna dei lavori. L’opera verrà intitolata alla figura di Gianni Molè che tanto si è speso affinché si arrivasse all’importante risultato per il territorio Ipparino e l’intero comprensorio ibleo”.

L’intervento, finanziato con fondi del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, è stato aggiudicato con l’applicazione del ribasso del 24,5999 per cento sull’importo a base di gara di 3.236.686,99 euro, determinando un importo contrattuale di 2.460.286,70 euro comprensivo di 80.575,42 euro per oneri per la sicurezza.

“Il progetto – ha aggiunto il commissario Piazza – prevede la demolizione e la realizzazione di un nuovo impalcato a due corsie, realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo. Al fine di garantire la circolazione lungo la SP 18 durante le lavorazioni, sarà realizzato un attraversamento provvisorio, a valle del nuovo ponte, che sarà demolito al termine dei lavori. Tale soluzione consentirà inoltre di eliminare le interferenze tra il flusso veicolare e il cantiere. L’opera provvisoria sarà ad una sola corsia e il traffico sarà regolato da ciclo semaforico durante tutte le lavorazioni”.