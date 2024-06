Palermo, operatore ecologico investito: si è costituito pirata della strada

A Palermo si è costituito il pirata della strada che questa mattina ha investito un operatore ecologico di una ditta che lavora per la Rap.

Si è costituito il pirata della strada che questa mattina ha investito un operatore ecologico di una ditta che lavora per la Rap, azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Palermo. Circa alle 9:00 è avvenuto l’incidente in via Villagrazia. Il lavoratore è stato travolto da un’auto guidata da un uomo che è fuggito senza prestare soccorso e intorno alle 13:00 ha ammesso le proprie responsabilità. Il malcapitato stava raccogliendo la spazzatura insieme ad alcuni suoi colleghi quando è stato travolto finendo sull’asfalto.

Coma farmacologico e traffico in tilt

Nel luogo del sinistro sono arrivati i sanitari del 118 che hanno condotto il ferito all’ospedale Civico in codice rosso. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Pare che sia in coma farmacologico e rischia di perdere una gamba. Gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi e si occupano della ricostruzione dei fatti. La zona stradale coinvolta è stata chiusa al traffico. Si sono registrati rallentamenti a causa dell’interdizione.