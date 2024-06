Palermo, “Efficienza e decoro”, riorganizzata la raccolta dei rifiuti

Emessa dal Comune un’apposita ordinanza che ha previsto un cambio di orari e modifiche all’entrata in vigore del servizio porta a porta. Todaro (Rap): “Nuove risorse umane per maggiore qualità”

PALERMO – Cambiano gli orari di raccolta del cartone per le utenze commerciali e viene posticipato il porta a porta per gli abitanti del quartiere Partanna-Mondello. Da martedì 18 giugno per le attività produttive il servizio della Rap, in funzione dalle 13 alle 14, si sposterà dalle 19 alle 22. Resteranno invariati i giorni di ritiro della frazione cartone il martedì, il giovedì e il sabato.

Rendere più efficace il sistema di raccolta porta a porta

L’ordinanza sindacale del 10 giugno dispone il cambio degli orari per gli esercizi commerciali che ricadono nelle aree dei progetti “Palermo Differenzia” e “Palermo Differenzia 2” a eccezione dello step 3 (Borgo Vecchio, Cala, Loggia Vucciria, Kalsa) e dello step 4 (area perimetrale di via Roma, via Maqueda, via Cavour, piazza Giulio Cesare). L’obiettivo generale del provvedimento è quello di “rendere più efficace il sistema di raccolta porta a porta e per motivi di decoro urbano”.

Nel quartiere 22 Partanna-Mondello porta a porta sospeso

Sono sospesi intanto i calendari della raccolta differenziata porta a porta nel quartiere 22 Partanna-Mondello. Il servizio, inizialmente previsto a partire da venerdì 14 giugno, è stato posticipato perché diverse utenze, secondo quanto ha comunicato Rap, non hanno ancora ricevuto i contenitori perché assenti durante la distribuzione della fornitura. Gli utenti, intanto, non ancora in possesso del kit (sacchi, bidoni e contenitori), potranno inoltrare una e-mail alla Rap specificando il motivo della richiesta. Nel frattempo, proseguono gli incontri della Rap con il Comune per rendere più efficiente il servizio di raccolta e gestione rifiuti.

“Con il socio unico – ha affermato il presidente dell’azienda, Giuseppe Todaro – stiamo responsabilmente portando avanti tutti i processi necessari, a cominciare dal Piano di risanamento, che porteranno all’assunzione a tempo determinato dei nuovi operai. Proprio l’immissione di nuove risorse umane permetterà di far partire un servizio in maniera efficiente e di qualità. Sarà nostra cura avvertire la cittadinanza, dando in anticipo ampia comunicazione sui mezzi di informazione, non appena si potrà procedere con l’avvio del servizio”.

Le strade interessate dal primo step di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030–Palermo green 2030” sono comprese nell’area delimitata dalle strade-piazze: Riserva di Capo Gallo, via Bernardino Masbel (esclusa), via Rosario Nicoletti (esclusa), via Spina Santa (inclusa), via Partanna Mondello (tratto a partire da via Spina Santa direzione Mondello), via Scordia (inclusa), via San Nicola (esclusa), via Pescia (esclusa), via Rocky Marciano (esclusa), via Sandro Pertini (solo in direzione via dell’Olimpo a partire dal civico 710), via Castelforte direzione piazza Castelforte (dal civico 86 incluso), via Castelforte direzione Pallavicino (Residence Fondo Anfossi incluso), via Marinai Alliata (esclusa), viale Margherita di Savoia direzione Palermo (fino a via Mater Dolorosa esclusa), Monte Pellegrino (escluso), Lungomare Cristoforo Colombo direzione Mondello dal civico 148.