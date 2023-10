Riforma pensioni 2024, ecco cosa cambia: le ipotesi in campo

Quota 103, Ape Sociale, Opzione donna, ipotesi Quota 84 donna: ecco cosa potrebbe cambiare nel mondo delle pensioni nel 2024.

Il tempo stringe e il Governo è al lavoro sulla cosiddetta Riforma pensioni prevista nella Manovra del 2024. I lavoratori attendono di conoscere le nuove modalità di pensionamento, così come le novità su alcuni provvedimenti: da Opzione donna alla Quota 84 e alla Quota 103 fino al futuro dell’Ape sociale.

Ecco le ipotesi allo studio e le novità previste in attesa della Manovra per l’anno 2024.

Riforma pensioni 2024, le novità attese

Prima di tutto, è importante sapere che dopo il maxi-assegno previsto per dicembre 2023 (ne abbiamo parlato nell’articolo in basso), ci sarà probabilmente la consueta rivalutazione delle pensioni e dei benefici a sostegno del reddito (come l’assegno unico). Una rivalutazione che con ogni probabilità dovrà tenere conto anche dell’inflazione galoppante, ma che potrebbe prevede anche una “sforbiciata” alle pensioni medio-alte ancora da quantificare.

Per il resto, sembra che le novità per i pensionati nel 2024 saranno poche: la tanto auspicata e totale riforma delle pensioni con ogni probabilità dovrà attendere a causa delle poche risorse disponibili. Il deficit di bilancio, infatti, servirà a sostenere gli adeguamenti di pensione e benefici e al taglio del cuneo fiscale.

Al momento si prevede la proroga di: Ape Sociale, Quota 103, Opzione Donna. E anche dei potenziali aumenti per le pensioni minime, in particolare per gli over 75.

Quota 103 e Quota 84 donne

Quota 103 farà parte, quasi certamente, della riforma pensioni del 2024. Al momento nessuna novità fa sperare nell’approvazione della cosiddetta Quota 41 già dal prossimo anno.

Quota 103 prevede l’uscita dal lavoro a 62 anni con 41 anni di contributi. In basso un approfondimento sul tema.

Una delle ipotesi allo studio per la riforma delle pensioni è Quota 84 per le donne. La normativa, qualora approvata, approverebbe il pensionamento delle donne lavoratrici con 64 anni d’età e 20 anni di contributi.

Opzione donna e Ape Sociale, cosa cambia nel 2024

Per Ape Sociale la riforma delle pensioni del 2024 sembra non prevedere particolari novità. Si va infatti verso una proroga.

Si tratta di “un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero”. In sostanza, permette di avere un’indennità corrisposta fino al raggiungimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la pensione di vecchiaia. Al momento, la legge in vigore da maggio 2017 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 ma si prevede una proroga anche nella riforma pensioni 2024. Ci potrebbero essere delle novità, però: si prevede anche l’introduzione dell’opzione Ape Sociale Donna, dedicato alle lavoratrici in possesso di requisiti per richiedere la misura di accompagnamento alla pensione. Come Quota 84, il provvedimento dovrebbe sostenere l’uscita anticipata delle donne dal lavoro.

Possibili interventi per Opzione Donna, che potrebbe subire degli interventi nel 2024. Una delle ipotesi per ampliare la platea delle beneficiarie è proprio l’opzione Ape Sociale rosa citata in alto. Un’altra è quella della riduzione di alcuni “paletti” di accesso alla pensione con Opzione Donna, come quello dei figli.

La riforma pensioni 2024, in sostanza, non dovrebbe contenere grosse novità a causa delle risorse disponibili (poche). Tuttavia, bisognerà attendere l’ufficialità del Governo per dare risposte a dubbi e valutare ipotesi.

Immagine di repertorio