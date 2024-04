Inflazione in calo e consumi deboli: l’analisi Istat e l’impegno di Federdistribuzione

Così come accaduto in precedenza, anche nel mese di aprile si registra un "raffreddamento" relativo all'aumentare dei prezzi, in particolare del carrello della spesa

Con una nota diffusa sui propri canali ufficiali, Federdistribuzione ha analizzato i recenti dati Istat relativi ai prezzi di consumo del mese di aprile. Secondo le recenti analisi, bisogna registrare (rispetto al mese precedente) un indice generale di inflazione in rallentamento con un +0,9% su base annua, mentre il carrello della spesa segna un ulteriore calo con un +2,4% su base tendenziale.

Nell’ambito del sostegno del potere d’acquisto per le famiglie – spiega Federdistribuzione – prosegue l’impegno delle imprese della Distribuzione Moderna.

Federdistribuzione, l’analisi sui dati del consumo di aprile

Così come accaduto in precedenza, anche nel mese di aprile si registra un “raffreddamento” relativo all’aumentare dei prezzi, in particolare del carrello della spesa. “In una congiuntura economica ancora contraddistinta da consumi deboli e dall’incertezza, anche per l’impatto delle diverse criticità legate allo scenario geopolitico, con l’auspicio che non ci siano nel prossimo futuro effetti sui prezzi delle materie prime, prosegue l’impegno delle imprese della Distribuzione Moderna a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie – spiega Federdistribuzione. Nei prossimi mesi sarà importante recuperare un clima di fiducia che possa contribuire a ridare slancio ai consumi, fondamentali sia per la tenuta dell’economia nazionale sia per la crescita delle imprese.