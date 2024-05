Dramma a Misilmeri: 12enne in mini moto travolto da auto

Il giovane sarebbe stato centrato da un'auto guidata da un 27enne: le sue condizioni di salute non sono gravi

Un ragazzo di 12 anni di Misilmeri, in provincia di Palermo, si trova ricoverato all’Ospedale dei Bambini del capoluogo siciliano. Il 12enne, è stato investito nel centro del paese da un’auto guidata da un giovane di 27 anni mentre era in sella ad una mini moto.

Le sue condizioni non sono gravi

Le sue condizioni, secondo quanto trapelato dal nosocomio, non sarebbero gravissime. Si parla di un trauma facciale e di altri traumi. Il giovane paziente, sotto osservazione in Pediatria d’urgenza, non sarebbe in pericolo di vita.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI