Shock in un chiosco di Santa Flavia, trovato morto il proprietario 50enne: si indaga

Scattano le indagini per scoprire le cause del decesso: a trovare il cadavere sarebbe stato il fratello della vittima.

Tragedia a Santa Flavia, in provincia di Palermo, dove un uomo di 50 anni è stato trovato morto in via Stenditore, a Porticello, nel suo chiosco di frutta e verdura.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Uomo trovato morto nel suo chiosco a Santa Flavia

Secondo una prima ricostruzione, il fratello della vittima avrebbe trovato il corpo senza vita in un piccolo chiosco di proprietà dell’uomo. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno constatato il decesso, e poi il medico legale per gli accertamenti di rito.

Pare che sul corpo non ci siano segni di violenza, ma al momento è ancora in fase di accertamento la causa del decesso del 50enne.

Altro giallo a Scicli

Negli scorsi giorni un altro uomo è stato trovato senza vita: si tratta del 40enne Giuseppe Ottaviano, il cui cadavere è stato scoperto nella sua abitazione di Scicli, in provincia di Ragusa. In base a quanto emerso dai primi sopralluoghi dei Ris di Messina e delle forze dell’ordine che indagano, in casa ci sarebbero tracce di sangue e la vittima aveva delle ferite al capo e al naso. Per questo, gli inquirenti non escludono al momento la pista dell’omicidio. Sul caso è in corso un’indagine.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio