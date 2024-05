Capo d’Orlando, violento impatto tra moto e furgone: due feriti

Secondo le prime testimonianze, uno dei due mezzi non avrebbe rispettato lo stop che immette alla Statale 113.

Incidente stradale questa mattina a Capo d’Orlando. A scontrarsi, al bivio di San Martino, una moto, Bmw 1200 GS, e un furgone Citroen.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’impatto è stato molto violento e le due persone in sella alla moto sono state sbalzate violentemente a terra.

La dinamica dell’incidente a Capo d’Orlando

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto dell’incidente a Capo d’Orlando sono giunte due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale. I sanitari hanno prestato le prime cure. I due feriti hanno riportato alcune fratture agli arti e uno dei centauri anche un trauma cranico, per cui entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Gli agenti intervenuti hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Secondo le prime testimonianze, uno dei due mezzi non avrebbe rispettato lo stop che immette, da Capo d’Orlando, alla Statale 113. Inevitabilmente si sono fermate code di auto e la polizia locale ha dovuto gestire il traffico.