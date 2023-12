Tragico incidente sulla Statale 113, vittima un imprenditore: ecco chi è

Si piange la scomparsa di un 60enne dopo il terrificante impatto avvenuto lungo la Statale 113 a Capo d'Orlando nelle scorse ore. Ferita gravemente la moglie della vittima.

Si chiamava Carmelo Masi e aveva 60 anni l’imprenditore di Brolo (ME) vittima del tragico incidente avvenuto nelle scorse ore sulla Statale 113 a Capo d’Orlando, in provincia di Messina.

Ferita gravemente la moglie, trasferita in ospedale in elisoccorso dopo il terrificante impatto.

Carmelo Masi, la vittima dell’incidente sulla Statale 113

L’uomo, un imprenditore del Messinese, era alla guida di un’Audi. In seguito all’impatto con un camion e altri tre mezzi, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. Si prega, invece, per la moglie, ferita gravemente.

Sono tanti i messaggi di cordoglio per l’ennesima vittima della strada in Sicilia. Commuovono particolarmente le parole di un soccorritore, Francesco, che su Facebook scrive: “Ogni giorno che passa mi rendo conto che la strada è una Roulette Russa e più ne scrivo e ne parlo, più mi convinco che non sai mai quando il tamburo della pistola girerà con il colpo in canna pronto a spararti. Non esiste un solo istante che le notizie non riportino di pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti coinvolti in incidenti, troppe volte dagli esiti fatali. C’è ancora tanta ‘strada’ da fare nella prevenzione e forse ancor di più nella consapevolezza che, l’attenzione alla guida non è mai troppa”.

La ricostruzione della tragedia

Rimane al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente mortale costato la vita a Carmelo Masi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un Tir avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi del viadotto Milo e avrebbe travolto 4 auto, per poi finire la sua corsa contro il guardrail. Il camion avrebbe preso fuoco dopo l’impatto.

All’interno di una delle auto viaggiava il 60enne assieme alla moglie. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. Sul posto, oltre ai sanitari (intervenuti anche con l’elisoccorso per la moglie della vittima), anche le forze dell’ordine e l’Anas per ricostruire la dinamica della tragedia e gestire la viabilità.