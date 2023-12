Tragedia sulla Statale 113, Tir finisce contro guardrail e travolge 4 auto: un morto

Incidente terrificante a Capo d'Orlando: una vittima e una donna in gravi condizioni dopo l'impatto.

Si è registrato un terrificante incidente, purtroppo mortale, lungo la Strada Statale 113 nel territorio di Capo d’Orlando, in provincia di Messina.

Il bilancio è di una vittima e un ferito grave.

Incidente mortale sulla Statale 113

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del Tir per cause da accertare e si sarebbe scontrato prima con 4 auto in viaggio nei pressi del viadotto Milo e poi contro il guardrail.

Il camion, dopo l’impatto con il guardrail, avrebbe preso fuoco. Il 60enne alla guida di una delle auto coinvolte nel sinistro, purtroppo, è deceduto. Grave la moglie della vittima, trasferita in elisoccorso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico.

Quattro feriti sulla Statale 385

Un altro incidente grave con 4 feriti si è registrato nelle scorse ore lungo la Strada Statale 385 “Di Palagonia”, nel territorio di Lentini (provincia di Siracusa). A scontrarsi un furgone e un’auto. Sul posto 118, personale Anas e forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

