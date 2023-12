Incidente sulla SS 385, scontro auto-furgone: 4 feriti finiscono in ospedale

Mattinata movimentata all'altezza di Lentini. Sul posto le squadre dell'Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità.

Traffico bloccato stamattina lungo la Strada Statale 385 “Di Palagonia”, all’altezza del tratto del chilometro 24,400, in entrambe le direzione, all’altezza del centro abitato di Lentini (Siracusa), a causa di un incidente.

Incidente a Lentini, cos’è successo

Il sinistro ha interessato un furgone e un auto che sono entrati in contatto per cause ancora da comprendere. L’incidente stradale ha causato il ferimento di quattro persone che sono state trasportate in ospedale.

Sul luogo dell’incidente si sono presentate le squadre Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Maggiori dettagli sull’incidente di stamattina potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.