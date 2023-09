Lentini, ritrovati camion ed escavatore dall’elevato valore economico: erano stati rubati

Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta hanno rinvenuto nelle campagne di Lentini un escavatore e un camion con gru idraulica e cassone, provento di furto, dall’elevato valore economico.

I mezzi pesanti erano ben nascosti nelle campagne di Lentini e, dopo i consueti accertamenti, sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Sono in corso indagini per fare piena luce sull’intera vicenda.

Agli uomini del Commissariato sono giunti i ringraziamenti da parte dell’amministratore unico della ditta che si è congratulato con il personale della Polizia di Stato per l’importante recupero dei mezzi la cui mancanza avrebbe causato alla società un ingente danno economico.