Dalla lite all’aggressione, 35enne in ospedale con trauma cranico: ancora violenza ad Agrigento

Dopo il caso di viale della Vittoria, un nuovo episodio di violenza nel cuore di Agrigento: ecco la prima ricostruzione.

Aggressione ai danni di un 35enne del Bangladesh al culmine di una lite: è avvenuto la scorsa domenica pomeriggio in zona piazzale Rosselli ad Agrigento.

Il malcapitato è finito in ospedale.

Aggressione in piazzale Rosselli ad Agrigento

Secondo una prima ricostruzione, due persone – presumibilmente di origine straniera – avrebbero picchiato selvaggiamente l’uomo al culmine di una lite (le cui motivazioni rimangono da chiarire). Il 35enne, finito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, avrebbe riportato un trauma cranico e diverse contusioni.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile agrigentino per i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento i militari hanno acquisito le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai due autori del terribile gesto di violenza.

Il caso di viale della Vittoria

Sempre ad Agrigento, appena pochi giorni fa, una rissa si è registrata lungo viale della Vittoria, nei pressi della scuola elementare “Lauricella”. La vittima, un immigrato da tempo residente ad Agrigento, avrebbe avuto una discussione con due uomini, degenerata poco dopo in rissa. Dopo aver picchiato il malcapitato e averlo fatto cadere sul selciato, uno degli aggressori avrebbe continuato a scagliarsi contro la sua vittima per poi allontanarsi velocemente dal luogo dell’aggressione. Sul caso sono in corso indagini.

