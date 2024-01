VIDEO | Violenza sconvolgente in centro, uomo picchiato selvaggiamente

Diversi i testimoni dell'incredibile episodio nel centro di Agrigento. Ecco la prima ricostruzione.

Rissa al viale della Vittoria, in pieno centro ad Agrigento: ad avere la peggio un immigrato, lasciato sul selciato, verosimilmente svenuto.

Il video, diffuso sui social e qui riprodotto solo in maniera parziale per evitare le immagini più cruente, è diventato virale e scatenato un dibattito sulla violenza dilagante in città.

Rissa in viale della Vittoria, immigrato aggredito

Rimane ancora da chiarire la dinamica dei fatti, avvenuti intorno alle ore 13 di oggi nei pressi della scuola elementare “Lauricella”. La vittima, da tempo residente ad Agrigento, avrebbe avuto una discussione con due uomini, degenerata poco dopo in rissa.

Dopo aver picchiato il malcapitato e averlo fatto cadere sul selciato, uno degli aggressori avrebbe continuato a scagliarsi contro la sua vittima per poi allontanarsi velocemente da viale della Vittoria. Pare che le forze dell’ordine siano già in possesso del filmato, ma non è chiaro se qualcuno dei testimoni abbia richiesto l’intervento di carabinieri e polizia per soccorrere l’uomo.

