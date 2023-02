Movida violenta ad Agrigento, oggi il Comitato per l’ordine e la sicurezza: verso tolleranza zero?

Convocato per oggi in Prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza. I cittadini chiedono maggiori controlli contro la movida violenta.

La città di Agrigento ripiomba nell’incubo della movida violenta dopo la maxi rissa tra giovani esplosa lo scorso fine settimana in via Pirandello, con diversi soggetti identificati e denunciati, e l’aggressione avvenuta in un locale di via Atenea.

Il Prefetto della città dei templi, Maria Rita Cocciufa, ha convocato per oggi una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la pubblica sicurezza per porre un argine al fenomeno mettendo in atto le opportune contromisure.

Al tavolo convocato in Prefettura saranno presenti anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e i vertici delle forze dell’ordine.

Movida Agrigento, residenti chiedono più controlli

Al momento, in città, è in vigore un’ordinanza che obbliga i gestori dei locali alla chiusura delle attività alle 2 di notte, insieme allo stop alla diffusione della musica e alla somministrazione delle bevande alcoliche alla mezzanotte.

Una disposizione, quella adottata nelle scorse settimane, che non soddisfa totalmente le esigenze dei residenti della zona, esasperati per i continui problemi tra le vie della movida. In tanti, infatti, chiedono che i controlli in città possano essere prolungati almeno fino alle 2 di notte.

Non è escluso che in occasione della riunione odierna possano essere prese ulteriori misure per salvaguardare la sicurezza di commercianti, gestori di locali e cittadini.