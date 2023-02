Maxi rissa ad Agrigento, 8 denunce per le violenze di via Pirandello

Arrivano le prime denunce per la maxi rissa scoppiata ad Agrigento nel fine settimana. Segnalati 8 giovani alla Procura.

Fioccano le prime denunce per la maxi rissa che è avvenuta nella serata di sabato 11 febbraio in via Pirandello, ad Agrigento, nei luoghi della movida.

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento avrebbero già denunciato alla Procura della Repubblica 8 ragazzi, tutti agrigentini e di età compresa tra i 20 e i 30 anni. A carico delle persone indagate potrebbe essere emesso il cosiddetto Daspo “fuori contesto”.

Maxi rissa ad Agrigento, le immagini

Secondo la ricostruzione dei fatti, la maxi rissa di Agrigento sarebbe scoppiata improvvisamente all’esterno di un locale per cause ancora da definire.

In un video girato da alcuni presenti che hanno assistito alla scena e successivamente diffuso in rete è possibile notare diversi gruppi di giovani che si scontrano violentemente con calci e pugni. Le immagini sono diventate immediatamente virali sui social.