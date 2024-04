Catania, annullata la messa per ricordare Benito Mussolini: chiusa la chiesa di Santa Caterina

Una decisione nata per evitare “non opportune esternazioni ideologiche che nel recente passato hanno avuto degli spiacevoli precedenti”

L’Arcidiocesi di Catania ha annunciato in una nota che l’arcivescovo Monsignor Luigi Renna ha annullato la messa in ricordo del dittatore fascista Benito Mussolini, disponendo la chiusura della chiesa di Santa Caterina in cui si sarebbe dovuta svolgere la funzione. L’arcivescovo è venuto a conoscenza della celebrazione da un necrologio apparso sul quotidiano “La Sicilia”.

Dopo aver saputo della messa, l’arcivescovo di Catania ha annullato la celebrazione. Lo stesso Renna ha anche disposto la chiusura della chiesa di Santa Caterina, dove si sarebbe dovuta svolgere la funzione religiosa, nel pomeriggio di domenica 28 aprile e fino al giorno dopo.

Catania, Mussolini fu fucilato il 28 aprile 1945

L’Arcidiocesi riporta che tale decisione è motivata da Monsignor Renna per evitare che a margine di una Messa di suffragio ci possano essere “non opportune esternazioni ideologiche che nel recente passato hanno avuto degli spiacevoli precedenti”. Il 28 di aprile ricorre l’anniversario della morte di Mussolini, avvenuta nel 1945 a Giulino, frazione del comune di Mezzegra (oggi Tremezzina), in provincia di Como, dove il fondatore del fascismo fu fucilato insieme ala sua amante Claretta Petacci.

