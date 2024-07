Acqua dal Fiume Sosio per l’agricoltura in 3 Comuni agrigentini

Il progetto di sistemazione idraulica del Fiume Sosio-Verdura a monte della traversa Favara di Burgio è stato finanziato.

Il progetto di sistemazione idraulica del Fiume Sosio-Verdura a monte della traversa Favara di Burgio, in località Poggio Diana, è stato finanziato dalla Regione Siciliana con 500mila euro tramite la Protezione Civile. Il piano è stato redatto dall’Autorità regionale di bacino. Il progetto prevede che sarà portata l’acqua a tre Comuni: Burgio, Caltabellotta e Ribera. L’obiettivo è soddisfare i bisogni dei campi agricoli dell’Agrigentino risparmiando le risorse idropotabili.

Avverrà la sistemazione e la rinaturalizzazione dei meandri fluviali a monte della traversa Favara al fine di attingere direttamente dalle acque del fiume Sosio-Verdura. Saranno eliminate le sabbie depositate nel tempo. Previsto l’aumento della capienza del fiume in corrispondenza di una traversa dell’Enel. I lavori termineranno al massimo nel giro di due mesi. In programma un maggiore accumulo di 30 milioni di litri di acqua. Sarà acquistata pure una nuova stazione di pompaggio per il Consorzio di bonifica. L’Autorità di bacino è la stazione appaltante e dovrà procedere per assicurare la più veloce realizzazione dell’intervento.

Le parole del presidente della Regione, Renato Schifani. “Stiamo affrontando un’emergenza senza pari e stiamo mettendo in campo tutte le soluzioni possibili per dare risposte concrete anche al settore agricolo, utilizzando tutte le risorse a disposizione. Questo finanziamento ha un duplice scopo, da un lato ci consentirà di soddisfare i bisogni irrigui delle campagne di tre grossi centri, dall’altro, di poter risparmiare acqua, dirottandola per uso idropotabile in una delle aree dove c’è maggiore criticità”.