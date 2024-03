Sale in auto e minaccia donna con coltello in pieno centro a Palermo, poi fugge: ai domiciliari

Gli inquirenti fanno luce sul tentativo di rapina avvenuto nel giorno di Santo Stefano.

I carabinieri della stazione Palermo Crispi hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 59enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di una tentata rapina avvenuta nel centro di Palermo nel giorno di Santo Stefano.

Il quadro indiziario raccolto dai militari, sostanzialmente confluito nel provvedimento cautelare, ha permesso di fare luce su una tentata rapina avvenuta il giorno di Santo Stefano, nel centro di Palermo, nei confronti di una 46enne che si trovava a bordo della propria auto parcheggiata.

La tentata rapina nel centro di Palermo a Santo Stefano

L’indagato si sarebbe introdotto nell’auto della vittima brandendo un coltello a serramanico e intimandole di consegnargli il cellulare con il quale in quel momento stava parlando con la sorella.

La signora, a quel punto, fortemente impaurita, ha istintivamente reagito urlando per attirare l’attenzione dei passanti e cercando di spingere fuori dall’abitacolo l’aggressore che, a mani vuote, è fuggito a bordo di un’auto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le indagini e l’arresto

I carabinieri, intervenuti sul posto hanno raccolto, a caldo, la descrizione del rapinatore e, grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, individuato la direzione di fuga. Le successive indagini, svolte anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, hanno portato all’individuazione dell’uomo, che è stato ora ristretto “ai domiciliari” con braccialetto elettronico per la tentata rapina.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente. La sua posizione sarà definitiva solo dopo l’eventuale sentenza passata in giudicato, come previsto per legge.