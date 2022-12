Meteo, Natale e Santo Stefano all’insegna dell’alta pressione sub-tropicale

Temperature oltre la media e pochi cambiamenti anche per gli ultimi giorni dell’anno: le previsioni per oggi 25 dicembre e per Santo Stefano.

Feste di Natale e Santo Stefano all’insegna di una solida alta pressione sub-tropicale che vede al suo interno una massa d’aria decisamente mite per la fine di dicembre. L’atmosfera statica, tipica del regime anticiclonico, si traduce – affermano i meteorologi di Meteo Expert – in un ristagno di inquinanti e umidità nei bassi strati con nubi basse anche persistenti e qualche nebbia che insisteranno soprattutto in Pianura Padana e nel settore ligure, ma che potranno formarsi anche su molte aree del Centro-Sud. Il fattore che accomunerà tutta l’Italia saranno le temperature diffusamente oltre la norma, con valori superiori alle medie stagionali anche nelle aree grigie, specie nelle minime, e con valori decisamente miti nelle aree soleggiate.

Al Sud, specie nelle Isole maggiori, sono attese massime anche superiori ai 20 gradi e il clima sarà eccezionalmente mite anche in montagna. La tendenza mostra anche per i giorni successivi al periodo natalizio un’assenza di perturbazioni significative. L’alta pressione mostrerà infatti un declino molto lento, in particolare in quota dove si instaureranno correnti occidentali con afflusso di aria gradualmente meno mite.

Sarà un Natale prevalentemente soleggiato sulle Alpi, in buona gran parte del Centro-Sud e nelle Isole, nonostante la presenza di nebbie e nubi basse nelle prime ore del giorno. Cielo prevalentemente grigio in Val Padana, sul centro-est della Liguria e attorno all’alto Adriatico per la presenza di nubi basse, associate nelle ore più fredde anche a qualche foschia densa o locale nebbia. Nebbie e nubi basse si ripresenteranno, specialmente dalla sera, anche sulle fasce costiere del mare Adriatico, sulla Toscana e sul Lazio. Temperature ovunque sensibilmente superiori alla norma: punte pomeridiane di 16-20 gradi al Centro-Sud, anche oltre ai 20 in Sardegna e Sicilia. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domani, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano

Quanto a domani, nella giornata di Santo Stefano il tempo sarà per lo più soleggiato al Sud, nelle Isole, in Abruzzo, Molise, con nebbie e nubi basse mattutine lungo il medio Adriatico, sulla Puglia meridionale, nelle valli interne e nel nord della Campania. Nelle ore più fredde nubi basse e nebbie diffuse anche sul Lazio, in Umbria e sulla Toscana centro meridionale.

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi interne, con nubi in aumento entro sera e tendenza a qualche debole precipitazione nelle zone di confine della Valle d’Aosta, nevosa a quote alte. Giornata con cielo grigio in pianura al Nord, sulle coste dell’alto Adriatico, nel centro e nel Levante Ligure, sul nord della Toscana e dell’Umbria; nebbie e foschie in mattinata sull’Emilia Romagna; piogge deboli possibili sulla Liguria centrale e di Levante, pioviggini sulla Venezia Giulia e occasionalmente anche sulle pianure del Nord-Ovest.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori sensibilmente superiori alla norma in tutto il Paese. Venti deboli in prevalenza meridionali su tutti i mari, con locali rinforzi su mar Ligure e alto Tirreno dove i mari saranno localmente mossi. Calmi o poco mossi gli altri mari.