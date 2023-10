Shabbat di sangue, aria di guerra tra Hamas e Israele: cosa succede

Suonano le sirene, Hamas annuncia l'inizio di una nuova guerra: ecco cosa sta accadendo a Israele.

Ore di tensione, paura e violenza in varie città di Israele, dove una pioggia di razzi si è abbattuta su diverse città e Hamas (organizzazione paramilitare palestinese) ha dato inizio a una violenta “operazione militare” contro il Paese.

Si registrerebbero già delle vittime: nei raid notturni, infatti, risulta essere morta una donna di 70 anni. Ci sarebbero, secondo le prime informazioni del Jerusalem Post, anche dei feriti. Attacchi a sorpresa, risposta violenta a una questione internazionale mai risolta e che – di tanto in tanto – attira gli sguardi terrorizzati ma ormai assuefatti alla violenza della comunità globale, ormai consapevole di vivere nell’era della cosiddetta “terza guerra mondiale a pezzi“.

“Terroristi si sono infiltrati in Israele da Gaza. Agli abitanti nell’area è stato chiesto di rimanere nelle loro case”: è il messaggio apparso nelle scorse ore sul profilo Twitter (ora X), con cui le forze israeliane (Israel Defence Forces) hanno lanciato l’allarme sugli attacchi che da ore interessano intere città.

🔴 Initial Report: Terrorists have infiltrated Israel from Gaza.

Residents in the area have been asked to stay in their homes.

Details to follow.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023