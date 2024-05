Noi Moderati-Dc, la ratifica dell’accordo a Roma: malumori tra i cuffariani

Di questo accordo si era già parlato lo scorso lunedì

Nella giornata di oggi a Roma l’Ufficio politico della Democrazia Cristiana ha ratificato il patto federativo Noi Moderati-Dc. La formazione di Maurizio Lupi e Saverio Romano potrà dunque contare sull’appoggio dei cuffariani.

Noi Moderati-Dc, la riunione a Roma

Di questo accordo si era già parlato lo scorso lunedì, ma per l’ufficialità era necessario il passaggio burocratico presso l’Ufficio politico nazionale del partito.Tuttavia nella serata del 7 maggio una nota stampa di Noi Moderati ha fatto sobbalzare alcuni esponenti del partito di Cuffaro che non hanno preso bene tale accordo.

Noi Moderati-Dc, malumori tra i cuffariani

L’annuncio dell’accordo Noi Moderati-Dc ha creato numerosi malumori a cui sono seguite delle polemiche nella riunione di oggi a Roma, dove sono state registrate numerose assenze di protesta. depotenziando, di fatto, la riunione romana di oggi, caratterizzata da dibattiti animati.

In Sicilia la Dc di Cuffaro sosterrà il coordinatore regionale di Noi Moderati Massimo Dell’Utri. Un accordo che alza il tasso di competitività della lista di Forza Italia, dove la corsa diventa a quattro in quella che adesso è una partita più che aperta. Su questo nuovo accordo sarà interessante misurare l’apporto politico della Dc, che potrebbe fare slittare Chinnici al quarto posto mettendo all’angolo anche il Movimento per l’autonomia.

Noi Moderati-Dc, si rafforza la posizione di Schifani

L’accordo tra Forza Italia e Noi Moderati avrà l’inevitabile l’effetto di rafforzare anche la posizione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che dopo il 9 giugno dovrà tenere a bada gli appetiti degli alleati del centrodestra subito dopo il voto delle elezioni Europee.

