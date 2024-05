Riposto, omicidio di Dario Chiappone: condanna definitiva per boss Benito La Motta

Arriva la condanna definitiva per il boss del clan Brunetto di Riposto, Benito La Motta, che dovrà scontare 30 anni di reclusione.

Cosa avvenne nel 2016

Il giarrese è stato ucciso la sera del 31 ottobre 2016 mentre era appartato in via Salvemini con una donna. L’uomo fu colpito da 18 coltellate. Il difensore ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello emessa 8 mesi fa. La ricostruzione della Procura distrettuale di Catania vede un movente di natura passionale ma anche economica.