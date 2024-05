Riposto, uomo scompare e viene ritrovato senza vita: ipotesi malore improvviso

Indagini in corso per cercare di ricostruire al meglio quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4 maggio

A Riposto (Catania) è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 57 anni che, nelle ore precedenti, risultava essere scomparso. Dopo l’allarme lanciato dalla moglie e la successiva segnalazione, i carabinieri hanno ritrovato il cadavere del 57enne nei pressi dell’agro di Archi.

Secondo le prime ricostruzioni, possibile che la causa della morte sia riconducibile a un malore improvviso accusato dall’uomo, intento a raccogliere agrumi in un terreno della zona.

Riposto, uomo scompare e viene ritrovato senza vita

Scomparso nelle scorse ore, nella notte è stato ritrovato il corpo senza vita di un 57enne a Riposto (Catania). Non facendo ritorno a casa, la vicenda aveva preoccupato la moglie che aveva allarmato le autorità. Dopo l’attività di ricerca, la scoperta: nei pressi di un terreno dell’agro di Archi, è stato ritrovato il corpo dell’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, il medico legale non avrebbe rilevato alcun segno di violenza sul corpo ed è probabile l’ipotesi di un malore improvviso accusato dal 57enne, intento a raccogliere agrumi nel terreno. Indagini in corso per cercare di ricostruire al meglio quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4 maggio.