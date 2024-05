L’oroscopo di sabato 4 maggio 2024: i segni fortunati del weekend

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 4 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non avrete tempo per fare un passo indietro, perché sarà necessario agire in fretta. Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di recuperare un po’ di sonno. Il passato torna da voi attraverso un incontro, una lettera, una telefonata.

Toro

Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli e vivete serenamente! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto. C’è un atmosfera vagamente artistica oggi, ma questo non vi dà fastidio! Avrete alcune conversazioni molto piacevoli.

Gemelli

Avete impostato la barra molto alta. Dovrete contare solo su voi stessi per raggiungere i vostri obiettivi e sormontare un ostacolo. Le vostre recenti abitudini alimentari hanno creato disordini che dovrete ripristinare. Le vostre riflessioni vi spingono a intervenire direttamente, seguendo le vostre idee senza paura di fallire! Le cose stanno andando bene. Siete a vostro agio nel vostro corpo e ascoltate di più le vostre esigenze, è la strada da percorrere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari. Sarete in grado togliervi da una brutta situazione senza alcuna difficoltà e sarete fieri della vostra performance.

Leone

Non prendervi troppo sul serio. Optate per la moderazione. Nulla arresta il vostro buon umore. Il vostro spirito vi permetterà di superare le meschinità di alcuni individui. Non siete facilmente influenzabili.

Vergine

Avete fatto bene a non credere alle voci di corridoio. Cercate di ottenere più informazioni. Vi sentite stanchi e avete bisogno di liberarvi delle tossine per tornare in forma. Vivrete delle situazioni molto piacevoli. Avrete uno stato d’animo combattivo e determinato nel raggiungere i vostri obiettivi. Andate e prendete.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro istinto non si sbaglia: alcuni cambiamenti positivi stanno arrivando e sarete supportati. Ne avrete abbastanza del lavoro e sentirete un forte bisogno di trascorrere del tempo all’aria aperta. Non resistete a questo desiderio, non vi farà altro che bene. Scoprirete alcune verità inaspettate tra chi vi circonda. Siate discreti ed eviterete discussioni in futuro.

Scorpione

Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali ed estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi. Vi disfarete di una preoccupazione materiale: sarà una liberazione per la vostra mente e per il vostro cuore!

Sagittario

Avrete meno pazienza per quanto riguarda i desideri degli altri! State mostrando maggiore realismo e sentite il bisogno di calmarvi e di riposare, proprio ciò che il medico consiglia. Quelli che vi circondano sono sorpresi dalle vostre reazioni. Cercate di esprimere le vostre idee in modo chiaro per evitare fraintendimenti.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 4 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno sia di riposo che di esercizio fisico. Avrete più facilità a incontrare persone interessanti: un cambiamento è nell’aria.

Acquario

Non fate affidamento su nessuno, ma voi stessi oggi, sarete più costruttivi occupandovi delle cose da soli. La vostra natura realista sarà di notevole aiuto per le persone che vi circondano, ma voi non riuscite a capire i vostri limiti: non dimenticate di pensare a voi stessi. Non fidatevi dei modi lusinghieri e artificiali di alcune persone, meritate di più.

Pesci

Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili. Le opportunità si presentano laddove sono interessate nuove connessioni. Abbiate fiducia, sono positive a lungo termine.

Questo è l’oroscopo di oggi, 4 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

