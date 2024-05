Stoccaggio illecito di rifiuti, operazione in tutta Italia: sequestri a Siracusa, Trapani e Caltanissetta

I controlli delle autorità sono stati disposti su 33 province in tutta Italia, tra cui alcune anche della Sicilia

Dal 13 al 15 maggio scorso, è stata effettuata una vasta operazione della polizia su tutto il territorio nazionale nell’ambito del contrasto all’illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti.

I controlli delle autorità sono stati disposti su 33 province in tutta Italia, tra cui alcune anche della Sicilia. Sono state ben 168 le aree sospette all’illecito e osservate dalla polizia, 40 delle quali successivamente sottoposte al sequestro. Inoltre, più di 103 persone sono state denunciate. Nell’Isola, sono state attenzionate e segnalate diverse aree della zona di Ragusa, Siracusa, Trapani, e Caltanissetta. In generale, i controlli dei militari sono stati effettuati anche sulle province di: Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Biella, Caserta, Crotone, Foggia, Frosinone, Genova, Isernia, L’Aquila, Latina. Ma anche Lucca, Monza Brianza, Napoli, Nuoro, Pistoia, Pordenone, Roma, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Taranto, Torino, Venezia, Verbania e Vibo Valentia.

Stoccaggio e smaltimento illeciti: controlli a Siracusa

Una maxi-operazione eseguita dalla polizia per il contrasto all’illecito stoccaggio di rifiuti e smaltimento è stata portata avanti in tutto il territorio nazionale, coinvolgendo anche la Sicilia. In provincia di Siracusa, sono stati sequestrati 7 (sui 14 controllati) siti adibiti allo smaltimento dei rifiuti a causa di alcune irregolarità accertata.

Caltanissetta e Trapani

A Caltanissetta sono state invece quattro le aree sequestrate e sette le persone denunciate. In provincia di Trapani, infine, è stata arrestata una persona in flagranza di reato. Inoltre, nel trapanese denunciate anche altre cinque soggetti nell’ambito del contrasto allo stoccaggio e smaltimento illecito dei rifiuti.