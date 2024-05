Certificazioni ATA 24 mesi 2024, ecco quali sono quelle valide per il concorso

Ecco come verranno valutate le certificazioni, i titoli e il servizio in vista del concorso ATA 24 mesi.

Concorso ATA 24 mesi: dopo la pubblicazione del bando, arrivano anche i chiarimenti sulle certificazioni – informatiche e non – valide per i candidati alle posizioni di assistente amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole di tutta Italia.

Si ricorda che il concorso ATA 24 mesi è riservato a personale con due anni di servizio e che è distinto da quello di terza fascia (con bando in arrivo nei prossimi giorni) riservato a chi si inserisce nelle graduatorie per la prima volta o ha ancora pochi anni di servizio.

Concorso ATA 24 mesi, certificazioni valide

L’integrazione del bando dell’USR Sicilia specifica che, per il concorso ATA 24 mesi, “sono valutati, per il solo profilo di assistente amministrativo, i Passaporti ERISAF Green, ERISAF Four ed ERISAF Full” come certificazioni. In più, la nota specifica che: “Le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed ‘expert’ IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo ‘standard’ e ‘full standard’ e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità”.

In basso, le altre certificazioni e i titoli validi ai fini del concorso ATA 24 mesi profilo per profilo (ATTENZIONE: il bando di riferimento è quello dell’USR Sicilia, per avere certezza dei punteggi attribuiti si consiglia di fare riferimento a quelli della Regione di proprio interesse, i cui link sono disponibili alla fine dell’articolo).

Concorso ATA, i chiarimenti sulla certificazione informatica

Negli scorsi giorni, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito con una nota che la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale – richiesta per la terza fascia – non è requisito d’accesso al concorso ATA 24 mesi.

Concorso ATA 24 mesi, cosa fa punteggio nelle graduatorie

Di seguito la tabella della valutazione dei titoli e delle certificazioni per i vari profili del concorso ATA 24 mesi, con il relativo punteggio accumulabile. Si specifica che si fa riferimento al bando dell’USR Sicilia e si invita a consultare quelli della Regione di riferimento perché potrebbero differire.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Concorso ATA 24 mesi

Diploma di maturità (valutazione rapportata a 10);

Diploma di laurea breve (1,80 punti) e magistrale/specialistica (2 punti) – ai fini del concorso ATA 24 mesi, si valuta un solo titolo, quello più favorevole;

Attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici (si valuta un solo attestato per il concorso ATA 24 mesi) – (punti 1,50);

Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato, 1 punto);

Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità (1 punto);

Servizio: da 0,05 a 0,50 per servizio superiore a 15 giorni.

ASSISTENTE TECNICO – Concorso ATA 24 mesi

Titolo di studio richiesto per l’accesso (su base 10);

Diploma di laurea breve (1,80 punti) e magistrale/specialistica (2 punti) – si valuta solo il titolo più favorevole;

Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre (un solo titolo, 2 punti);

Servizio: da 0,05 a 0,50 per servizio superiore a 15 giorni.

CUOCO – Concorso ATA 24 mesi

Diploma di maturità (valutazione rapportata a 10);

Diploma di laurea breve (1,80 punti) e magistrale/specialistica (2 punti) – ai fini del concorso ATA 24 mesi, si valuta un solo titolo, quello più favorevole;

Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre (un solo titolo, 2 punti);

Servizio: da 0,05 a 0,50 per servizio superiore a 15 giorni.

GUARDAROBIERE – Concorso ATA 24 mesi

Titolo di studio richiesto (valutazione rapportata a 10), in base alla media dei voti da 2 a 3,50 punti;

Diploma di maturità (3 punti);

Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (2 punti),

Servizio: da 0,05 a 0,50 per servizio superiore a 15 giorni.

INFERMIERE – Concorso ATA 24 mesi

Diploma di maturità (valutazione rapportata a 10);

Diploma di laurea breve (1,80 punti) e magistrale/specialistica (2 punti) – ai fini del concorso ATA 24 mesi, si valuta un solo titolo, quello più favorevole;

Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre (un solo titolo, 2 punti);

Servizio: da 0,05 a 0,50 per servizio superiore a 15 giorni.

Concorso ATA 24 mesi – AREA COLLABORATORI

Titolo di studio richiesto (valutazione rapportata a 10), in base alla media dei voti da 2 a 3,50 punti;

Servizio: da 0,05 a 0,50 per servizio superiore a 15 giorni.

OPERATORE SERVIZI AGRARI – Concorso ATA 24 mesi 2024

Titolo di studio richiesto (valutazione rapportata a 10), in base alla media dei voti da 2 a 3,50 punti;

Diploma di maturità, 3 punti;

Servizio: da 0,05 a 0,50 per servizio superiore a 15 giorni.

Per le valutazioni del servizio – in base a ruolo, durata e tipologia di contratto – si rimanda ai bandi.

Come fare domanda

Per fare domanda online per il concorso ATA 24 mesi serve registrarsi e autenticarsi sul portale Polis. Per farlo, basta andare sul sito https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, cliccare su “Accedi al servizio” e registrarsi attraverso il link in basso. Servono credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

Le domande vanno inviate dalle ore 9 del 10 maggio 2024 alle ore 14 del 30 maggio 2024. Di seguito una guida utile per l’utilizzo per portale Polis.

I bandi di concorso

Concorso Ata 2024, i bandi regionali

I requisiti

Per partecipare al concorso ATA 24 mesi 2024 bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Età compresa tra i 18 e l’età prevista per il collocamento a riposo;

Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

o

Se non in servizio all’atto della domanda, essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

o

Avere la qualifica di ‘personale ATA a tempo determinato della scuola statale’ se inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo per cui concorrono;

poi:

Anzianità di almeno due anni di servizio, cioè 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;

Titolo richiesto per il profilo scelto;

Requisiti di accesso ai concorsi pubblici per la pubblica amministrazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio