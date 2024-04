Concorso ATA 2024, aggiornamento graduatorie: cosa fa punteggio e le certificazioni migliori

In attesa dei bandi per la prima e la terza fascia, ecco qualche informazione utile su come accumulare punteggio.

Concorso ATA 2024: in vista dell’aggiornamento delle graduatorie per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, ecco le certificazioni e i titoli che fanno punteggio e aiutano a ottenere con più facilità l’impiego desiderato nel mondo scolastico.

Nell’articolo anche informazioni sul bando, i requisiti e le istruzioni per fare domanda.

Concorso ATA 2024, cosa fa punteggio in graduatoria

Come è noto, a breve si riaprirà il termine per presentare domanda di aggiornamento o inserimento nelle graduatorie ATA per l’anno 2024. L’aspirante personale scolastico, quindi, dovrà inserire i propri titoli attinenti alle posizioni e – sulla base di quei titoli – verrà creata una graduatoria a cui attingere per le assunzioni a scuola. Non ci saranno quindi delle vere e proprie prove, ma solo una valutazione dei titoli.

Questi sono i profili ricercati nell’ambito del Concorso ATA 2024:

Collaboratori scolastici;

Operatori (operatori scolastici e operatori dei servizi agrari);

Assistenti (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, guardarobieri, infermieri).

Oltre ai titoli necessari, per fare punteggio e salire in graduatoria, i candidati al concorso ATA 2024 hanno bisogno di certificazioni. In genere, si tratta di certificazioni informatiche, linguistiche o professionali (per profili particolari come cuochi o infermieri), ma i punteggi aumentano anche e soprattutto con la certificazione del servizio già svolto in istituti scolastici di primo e secondo grado. Per la prima fascia, si specifica che è necessaria un’anzianità di servizio di almeno 2 anni.

Requisiti e titoli

Per il concorso ATA 2024 è richiesto il diploma di maturità e – solo per la terza fascia – la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (quest’ultimo non è titolo richiesto per il profilo di collaboratore scolastico). Per il profilo da infermiere serve naturalmente la Laurea in infermieristica o titolo equivalente che permetta l’esercizio della professione in Italia; per cuochi e guardarobieri servono rispettivamente il diploma con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione (settore cucina) e il diploma di qualifica professionale di operatore di moda.

Ai candidati per il nuovo profilo di operatore scolastico, specifica il Miur, serviranno un attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Concorso ATA 2024: certificazioni migliori

Per il Concorso ATA 24 mesi 2024 – prima fascia, aiutano a incrementare il punteggio:

Certificazioni per abilità di dattilografia o capacità meccanografiche;

o capacità meccanografiche; Qualifiche professionali come Operatore Socio Assistenziale (OSA) o Coordinatore Amministrativo ATA.

Valgono ai fini dell’inserimento anche titoli superiori a quello indicato come requisito d’accesso, servizio militare e servizio civile (in quest’ultimo caso, si valuta diversamente in base se il servizio è prestato in concomitanza con l’impiego come personale ATA o supplente ATA in una scuola o meno). Per la terza fascia, spesso l’elenco di certificazioni informatiche e professionali valutabili è più ampio. I titoli e le certificazioni approvate ai fini del concorso ATA vengono inseriti nel bando, di solito all’allegato A. Bisognerà quindi attendere i bandi ufficiali per avere più informazioni.

Il bando

Il Miur ha invitato gli Uffici scolastici regionali a pubblicare i bandi del Concorso ATA 2024 (prima fascia) entro il 9 maggio (da quest’anno, anche sul portale InPa).

Concorso ATA 2024, scadenza

Per il Concorso ATA 24 mesi – prima fascia, riservato a chi ha maturato almeno due anni di servizio, il periodo per presentare le domande dovrebbe essere dal 10 al 30 maggio. Nel caso del Concorso ATA terza fascia, invece, la prima bozza (non definitiva) dovrebbe permettere di fare domanda per primo inserimento, aggiornamento o depennamento dalle graduatorie dal 20 maggio al 20 giugno.

Come fare domanda

Le domande per il Concorso ATA 2024 dovranno essere inviate tramite Istanze on Line (POLIS). Serve lo SPID.

